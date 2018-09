Gold im Zeitfahren an Rohan Dennis ++ Brändle 19.

WM 2019 in Yorkshire erstmals mit Mixed-Zeitfahren

Übrigens: In Innsbruck wurden die Strecken und der Zeitplan der Rad-WM 2019 in Yorkshire bekannt gegeben. Anstelle der zum Auftakt in Tirol letztmals ausgetragenen Zeitfahren der Profiteams für Damen und Herren werden die nächsten Titelkämpfe am 22. September mit dem neuen Mixed-Zeitfahren für Nationalteams über 28 km in Harrogate eröffnet. Hierbei treten zunächst pro Nation drei Herren an, ehe nach der Zieldurchfahrt ein Damen-Trio auf die gleiche Runde ins Rennen geschickt wird. Das weitere Programm der WM in der hügeligen Yorkshire-Region, wo 2014 unter riesigem Zuschauerinteresse der Auftakt der Tour de France stattgefunden hatte, bleibt unverändert.