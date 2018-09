Airbnb: Gerber fordert deutliche höhere Strafe!

Bis zu 500.000 Euro Strafe

Doch auch an Strafbestimmungen mit empfindlich hohen Bußgeldern wird kein Weg vorbeiführen. „Wenn wir als kleines Land wie Österreich weltweit agierenden Plattformen die Stirn bieten wollen, müssen wir klare Zeichen setzen. Mehrere Städte in Deutschland haben daher das Strafausmaß empfindlich erhöht. Auch das müssen wir in Österreich in Erwägung ziehen“, so Gerber mit Verweis auf Hamburg, wo bei illegaler Vermietung ab 2019 Bußgelder von bis zu 500.000 Euro verhängt werden können. Auch ein Blick über den großen Teich zeigt, dass der verpflichtende Datenaustausch nicht nur für Österreich ein Thema ist. „New York zwingt ab Februar 2019 die Buchungsplattformen eine Liste der Gastgeber sowie sämtliche Transaktionen gegenüber den Behörden offenzulegen“, so Gerber.