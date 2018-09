431 Schuhe im Gedenken an Tote durch Passivrauch

Bei einer Protestaktion mit 431 Schuhen haben Mitglieder der Kampagne „Generation Rauchfrei - Es liegt an dir!“ am Mittwoch auf dem Schmerlingplatz in der Wiener Innenstadt auf die Opfer von Passivrauch aufmerksam gemacht. Denn 431 Menschen seien statistisch gesehen seit dem Kippen des Rauchverbots im Mai allein durch Passivrauchkonsum gestorben.