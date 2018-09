Vorratsdatenspeicherung „durch Hintertür“ gekippt

Kritik kam etwa von der Datenschutzorganisation epicenter.works: „Diese Gesetzesänderung kann so gelesen werden, dass sie auf eine neue Vorratsdatenspeicherung hinausläuft.“ In Kombination mit der Speicherverpflichtung könnte dies dazu führen, dass es zu einer kompletten Überwachung der Internetnutzung in Österreich kommt. Die Internet Service Providers Austria sprachen von einer Verpflichtung zur Totalüberwachung der Internetaktivitäten aller Bürger.