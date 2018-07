„Master of Desaster“ Tal Silberstein ist wieder da

Bei der ÖVP ist Feuer am Dach

Bei den aufmerksamen Lagebeobachtern der ÖVP war prompt Feuer am Dach. Bereits seit einigen Wochen will man auf diversen Internet-Plattformen, die der SPÖ zugerechnet werden, merkwürdige Vorgänge beobachtet haben. Vorgänge, die an Silbersteins typische Handschrift erinnern. Die speziellen Eigenschaften des berüchtigten Politikberaters sind sein schräger Humor und sein besonders aggressiver Stil.