Lobbying: „30.000 € pro Monat für Gusenbauer“

In diesem in den USA fast täglich für Schlagzeilen sorgenden Prozess tauchte nun erneut der Name Alfred Gusenbauer auf: In einem Memo vom 10. Juni 2012 des britischen Journalisten Alan Friedman, der Paul Manafort bei seinen Lobbying-Projekten unterstützte, ist ein Telefongespräch mit Gusenbauer dokumentiert. Zitat: „Alfred Gusenbauer is willing to be discreet.“ Gusenbauer sei gewillt, diskret zu sein. Und die Journalisten von Bloomberg schreiben weiter: „Gusenbauer bekam für seine Hilfe, das Image des pro-russischen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch im Westen zu verbessern, 30.000 € im Monat.“