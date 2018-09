War Ex-Kanzler Gusenbauer der „Lobbying-Anführer“?

Gusenbauer bestreitet neuerlich sämtliche Vorwürfe

„Abgesehen davon, dass ich von US-Behörden in diesem Zusammenhang nicht kontaktiert wurde und dass selbstverständlich alles in Österreich versteuert wurde, habe ich dem im Februar Gesagten nichts hinzuzufügen“, erklärte der Ex-Bundeskanzler am Montagvormittag. US-Sonderermittler Robert Mueller ließ am Freitag aber auch ein vertrauliches, mit Juni 2012 datiertes Memorandum von Manafort veröffentlichen, in dem Gusenbauer explizit als „Koordinator der Hapsburg Group“ bezeichnet wird.