UEFA Champions League: österreichische Ergebnisse

Seit dem 29. Juni 2018 läuft die aktuelle Saison der UEFA Champions League. Es handelt sich mittlerweile schon um die 27. Saison des Wettbewerbs - zumindest unter dieser Bezeichnung, insgesamt ist es die 64. Veranstaltung. In Sachen UEFA und Österreich gab es in der Vergangenheit nicht allzu viele positive Situationen. Dennoch kann es dieses bzw. nächstes Jahr trotzdem anders aussehen. Einen kleinen Einblick in die Vergangenheit und Ausblick auf die neue Saison bieten wir nachfolgend.