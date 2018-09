2:0! Rapid gelingt Traumstart in die Europa League

Dem SK Rapid ist ein wahrer Traumstart in die Europa League gelungen! Die Wiener gewannen am Donnerstag den Auftakt der Gruppe G zu Hause gegen Spartak Moskau verdient mit 2:0 (0:0). Ein Eigentor von Artem Timofejew (50.) und ein Treffer von Thomas Murg (68.) entschieden das Duell der beiden Rekordmeister. Mit dem Erfolg gegen die favorisierten Russen hat sich Rapid eine gute Ausgangsbasis geschaffen, um bei der siebenten Teilnahme an der EL-Gruppenphase zum zweiten Mal aufzusteigen. Die Hütteldorfer gehen als Tabellenführer in die nächste Partie am 4. Oktober auswärts bei den Glasgow Rangers, die bei Villarreal ein 2:2 holten.