Spiele noch und nöcher: Die Blockbuster im Oktober

Ausnahmsweise mal nicht Superhelden, sondern -schurken stehen dagegen am 19. Oktober in „LEGO DC Super-Villains“ im Rampenlicht. Das Klötzchen-Abenteuer erscheint für PS4, Xbox One und Switch. Besitzer der Nintendo-Konsole dürfen sich zudem gleichzeitig über die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels „Dark Souls Remastered“ freuen. Ziemlich zur Sache geht es außerdem in Bandai Namcos Prügelspiel „Soulcalibur VI“, das für PS4, Xbox One und den PC erscheint. Neben alten Bekannten gibt es zahlreiche Newcomer unter den Kämpfern, etwa „Witcher“ Geralt von Riva.