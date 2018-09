Hornissen-Attacke: Forstarbeiter erleidet Schock!

Die Attacke ereignete sich am Freitagvormittag in einem Waldstück bei Weitersfeld (Bezirk Horn), wie der ÖAMTC am Montag mitteilte. Ein Arbeitskollege des Mannes war beim Hornissen-Angriff in der Nähe, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte befand sich am Montag nicht mehr im Krankenhaus.