Nach dem Super-Sommer kommt das große Stechen

Das erklärt, warum es heuer so viele Wespen gibt. Aber warum werden diese dann so aggressiv?

Schauen Sie, die Wespen haben rund ums Nest eine Aggressionsdistanz von zwei bis vier Metern. Sie verhalten sich in diesem Umkreis nicht anders als Sie selbst, wenn jemand an Ihrer Haustüre herumfummelt. Da werden Sie auch aggressiv, weil Sie Ihren Bau und Ihre Nachkommenschaft verteidigen wollen. Wespen, die sich angegriffen fühlen, versprühen Gift in die Luft - und das wirkt dann wie ein Signal an den Schwarm, gemeinsam zur Verteidigung auszurücken.