Herzstillstand bei Kicker: Defi rettete sein Leben

Dramatische Szenen haben am Sonntag Spieler und Zuschauer auf einem Fußballplatz in Kärnten erlebt: Ein 23-jähriger Fußballer ist während eines Meisterschaftsspiels im Bezirk Villach-Land in der 70. Minute bewusstlos zusammengebrochen. Durch die perfekte Rettungskette und einer anwesenden OP-Assistentin konnte der Spieler erfolgreich reanimiert werden. Dabei kam auch ein stationierter Defibrillator zum Einsatz. Der Spieler wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Das Spiel wurde schließlich abgebrochen.