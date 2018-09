Winkt nun Strafmilderung nach Estis Buch-Beichte?

Damit wurde über sie die in Österreich härtestmögliche Strafe verhängt. Aber jetzt will die Spanierin nicht mehr seelisch krank sein: „Ich erzählte lange Zeit hindurch Unsinn über mich. Weil ich nicht als eiskalte Killerin dastehen wollte, verschwieg ich, dass ich bloß wegen Geld - und ein bisschen auch aus Rachlust - gemordet habe.“ Ein Bekenntnis, das sie - so ihre Hoffnung - „bald aus dem Psycho-Knast bringen wird“. Kürzlich hat Esti Anwältin Astrid Wagner bevollmächtig, bei der Justiz einen Antrag auf Aufhebung des Maßnahmevollzugs zu stellen - also ihr Mord-Verfahren aufzurollen: „Frau Carranza wirkt auf mich geordnet und klar denkend.“