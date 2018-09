Mit Motorrad in Schutzwall gestürzt

Der 25-Jährige war mit seinem Motorrad am Freitag gegen 17.25 Uhr in Obernußdorf auf der steilen Wiese sehr schnell unterwegs, weil er einen Sprung wagen wollte, stürzte aber nach 20 Metern Fahrt in den drei Meter tiefen Schutzwall. Er kam im Graben zu liegen und alarmierte durch lautes Schreien seine in der Nähe befindlichen Freunde, die sofort den Notruf absetzten und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leisteten. Mit der Rettung Lienz wurde der schwer verletzte Biker in das Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert.