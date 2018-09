NASA-Sonde TESS entdeckt ihren ersten Exoplaneten

Die Pi Mensae c getaufte Supererde umkreist ihr Zentralgestirn, einen sonnenähnlichen, gelben Zwergstern im Sternbild Tafelberg, in nur 6,3 Tagen, berichtet ein Team um Chelsea Huang vom renommierten Massechusetts Institute of Technologie (MIT) in den „Astrophysical Journal Letters“. Sie hat einen etwas mehr als doppelt so großen Durchmesser wie unsere Erde und die knapp fünffache Masse unseres Planeten.