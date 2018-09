Vorarlberger Top-Akrobaten mit einem großen Herz

In einer Kulisse wie im Dschungel turnte die Gruppe zu Trommelmusik, gekleidet in bunte Kostüme. Die Szene handelte von einem kleinen Buben, der einem Mädchen ihre Weltkugel wegnimmt, um sie dann mit ihr zu teilen. „Uns war es wichtig zu zeigen: Jeder gehört in dieser Welt respektiert, egal wie unterschiedlich wir alle sind“, erklärt Gruppen-Mitglied Jacoba Häfele. Zurcaroh ist ein Projekt des ursprünglich aus Brasilien stammenden Choreograf Peterson da Cruz Hora, der sein Projekt vor neun Jahren nach Österreich brachte. Er wuchs in seiner Heimat in ärmlichen Verhältnissen auf. Um turnen zu können, musste er jeden Tag zwei Stunden zum Training zu Fuß gehen.