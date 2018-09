Für Jugendliche: Sozialstunden statt Strafe?

Kurze Zeit nachdem der 15-jährige Oberösterreicher sein Zweirad frisiert hatte, erhielt er eine Anzeige. Die Bezirksverwaltungsbehörde verhängte gegen den Jugendlichen eine Geldstrafe, 1600 Euro, die nach einer Vorsprache gemildert wurde. Da der damalige Schüler kein Einkommen hatte, musste der Vater bezahlen. Und der findet eine Geldstrafe in so einem Fall nicht sinnvoll. Herr L. fände es nämlich besser, wenn Jugendliche statt einer Geldstrafe gemeinnützige Arbeit leisten müssten: „Zum Beispiel in einer Reha-Klinik, in der Opfer von Verkehrsunfällen behandelt werden. So sieht man, welche Gefahren im Straßenverkehr lauern.“