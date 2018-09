Polizei „rettet“ Freier vor Wiener Rotlichtboss

Er selbst dürfte es wohl anders gesehen haben, aber ein 26-jähriger Freier kann vermutlich froh sein, dass die Polizei rechtzeitig eingetroffen ist und ihn festgenommen hat. Der Mann hat in der Nacht auf Freitag in einem Laufhaus in Wien-Liesing einen der berüchtigtsten Wiener Rotlichtbosse mit dem Umbringen bedroht.