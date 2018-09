Marcel Hirscher bringt die „Krone“ ins Schwitzen

Bei einem einstündigen Show-Training in der alten Saline in Hallein ließ Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher tief hinter die Kulissen blicken. In all seiner Brutalität wurde der 29-Jährige von Kondi-Guru Gernot Schweizer und Crossfit-Trainer Clemens Diwald gedrillt. Dabei zeigte Hirscher Übungen auf der Slackline oder dem Pezziball, die eigentlich nicht machbar sind. „Krone“-Reporterin Vera Lischka, 1996 im Schwimmen Olympia-Fünfte über 100 m Brust, trainierte mit und forderte den Sport-Helden zum Duell heraus…