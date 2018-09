SOKO Schule: Hotline für Wiener Lehrer startet

Bürgermeister Michael Ludwig nimmt die Probleme an den Wiener Schulen ernst: „Radikalisierung, Religion als Mittel der Politik, Gewalt oder das Recht des Stärkeren, haben in meiner Stadt nichts verloren“, sagte er im Rahmen eines Hintergrundgesprächs am Donnerstag und kündigte notwendige Schritte an. „Wir werden ein Telefon einrichten, wo sich jeder Lehrer hinwenden kann, wenn es Probleme welcher Art auch immer gibt, und ohne Dienstwege Soforthilfe bekommt“, erklärt Ludwig der „Krone“. Die Hotline wird schon in den nächsten Tagen eingerichtet.