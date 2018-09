Wiener Schuldirektor packt über Missstände aus

Dass die Lehrer an Wiener Schulen mit Integration und Parallelgesellschaften zu kämpfen haben, ist nicht erst seit gestern bekannt. Schulleiter Christian Klar reicht es nun endgültig. Er selbst unterrichtet an der Franz-Jonas-Schule in Floridsdorf, in der der Migrationsanteil bei 80 bis 90 Prozent liegt, sagt er. Direktor Klar will die Menschen wachrütteln und nicht länger verheimlichen, was in seinen Klassenzimmern tagtäglich passiert.