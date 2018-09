Linz schaltet 43 Ampeln in der Nacht auf Gelb!

Nachtschaltung bereits bei 85 Ampeln

„Regeln müssen nachvollziehbar sein. Weil viele Autofahrer über die Ampelschaltungen und damit einhergehende Wartezeiten klagen, haben wir sämtliche Kreuzungen überprüfen lassen“, so Stadtchef Klaus Luger. Dabei ist herausgekommen: Von den exakt 200 Ampeln in Linz, verfügten bereits 85 über eine Nachtschaltung, nun wurden noch einmal 43 Ampeln ermittelt, die auf Anordnung der Stadtpolizei - in deren Zuständigkeitsbereich fallen alle Lichtsignalanlagen - künftig in der Zeit von 23 bis 5 Uhr auf Gelbblinken umgestellt werden.