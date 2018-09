Blockbuster auf Bühne: Gruselgarantie bei „Misery“

Mit seiner neuen Theaterreihe „Lei(n)wand“ will das Klagenfurter Theater Kukukk ein neues Publikum erreichen. Regie führt Christine Wipplinger, geschauspielert wird von Susanne Altschul und Michael Kristof-Kranzelbinder. Die neue Serie, die an heuer jedes Jahr im Herbst die Stoffe berühmter Kinofilme auf die Bühne bringt, soll „auch Leute ansprechen, die nicht so oft ins Theater gehen“, sagt Produktionsleiterin Natalija Hartmann.