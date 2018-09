Technik für alle: Die besten Seniorenhandys

Das neue Iphone ist am Markt und sorgt nicht nur wegen seines hohen Kaufpreises von über 1.600 Euro für ordentlich Gesprächsstoff. Natürlich vor allem unter den jüngeren Generationen. Da wird auch schon mal das letzte Geld zusammengekratzt und vor den Stores campiert. Mit ein paar Jahren mehr am Buckel kann man darüber nur den Kopf schütteln. Über die Notwendigkeit eines solchen Gerätes möchten wir an dieser Stelle auch keine Bewertung ausstellen.



Aber den modernen Vorteil auch unterwegs erreichbar zu sein, entdecken auch immer mehr Senioren für sich. Die haben in der Regel andere Erwartungen an das Handy - kurz und knapp - es soll einfach zu bedienen sein und telefonieren können. Maximal SMS schreiben wird gewünscht. Und bei welchen Smartphones Sie genau das bekommen und nicht für ungenutzten Schnickschnack bezahlen, finden Sie hier.