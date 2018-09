Monza: Der schnellste Straßen-Ferrari aller Zeiten

Im Fall des SP2 befindet sich eine Längsstrebe zwischen Fahrer und Beifahrer, darunter eine Mittelkonsole, die dem Fahrer zugeneigt ist. Dieser blickt auf ein klassisches Ferrari-Cockpit und hält ein Lederlenkrad samt dem bekannten Manettino in der Hand. Beide werden von engen Leder-Sportsitzen samt Hosenträgergurten gehalten, wenn dieses moderne Stück Sportwagengeschichte in 2,9 Sekunden auf Tempo 100 stürmt, oder gar in 7,9 Sekunden von 0 auf 200 km/h. Als Maximaltempo gibt Ferrari über 300 km/h an. Natürlich gibt es hier keine Helmpflicht, aber nur mit Sonnenbrille wäre bei solchen Geschwindigkeiten etwas zu cool, um sinnvoll zu sein.