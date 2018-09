Ski-Superstars Hirscher und Veith (fast) vereint

Im Gegensatz zu Hirscher, der schon richtig auf Betriebstemperatur ist: „Die Tage im Pitztal waren spitze. Jetzt freue ich mich aber auf daheim. Und am Freitag geht’s ab nach Wien!“ Dort wartet auf ihn der traditionelle „Wiener Wahnsinn“ wenige Wochen vor dem Saisonstart. Am Freitag die Pressekonferenz mit seinem Kopfsponsor Raiffeisen, am Samstag dann der Tag des Sports mit dem siebenfachen Gesamt-Weltcup-Sieger und Doppel-Olympiasieger.