Routinier David Alaba und sechs Debütanten

Der Bayern-Star geht mit den Münchnern in seine bereits zehnte Spielzeit in der Champions League. Seit seinem Debüt am 9. März 2010 gegen Fiorentina brachte es der 26-Jährige auf 67 Einsätze. Mit dem Auftaktspiel am Mittwoch in Lissabon gegen Benfica startet Bayern den nächsten Anlauf auf den dritten Königsklassen-Coup nach 2001 und 2013.