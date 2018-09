Pfusch auf AKW-Baustelle: „Katastrophe droht!“

Beunruhigende Nachrichten aus dem Atomkraftwerk Mochovce! Denn besorgte Techniker und Ingenieure, die am Neubau der Reaktoren 3 und 4 beteiligt sind und waren, wandten sich an GLOBAL 2000, um vor einer möglichen Katastrophe zu warnen: Pfusch und Kontrollversagen seien an der Tagesordnung!