Bruder verrät: So geht es Lauda nach Lungen-OP

Doch wie geht es nun - sechs Wochen nach der OP - weiter? Bruder Florian, der Niki 1997 eine Niere gespendet hatte, sagt: „Er muss natürlich noch Physiotherapie machen. Also so schnell wird’s nicht wieder so, wie er früher war, aber das kommt schon. Das dauert halt seine Zeit. Aber Niki ist ein Stehaufmännchen, das hat ihn auch bekannt gemacht, dass er in schwierigen Situationen immer maximale Konzentration einsetzen kann. Und das macht er hier auch.“