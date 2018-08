Wie geht es Ihrem Bruder, Herr Lauda?

Was denkt eigentlich der Buddhist in Ihnen über diese Schicksalstage, an denen sich entscheidet, ob Niki Lauda die Transplantation gut übersteht?

Ich bin überzeugt, dass viele Dinge außerhalb des sichtbaren Spektrums passieren. Also man sieht sie nicht, trotzdem existieren sie. Gedanken zum Beispiel haben eine große Macht. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt alle in Liebe an ihn denken, ihm positive Gedanken schicken.