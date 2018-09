Kärntner Jungunternehmer pilgern nach Lissabon

Gründerfieber: Lissabon zieht Big Player an!

Im von der Stadt gegründeten „HUB Criativo Do Beato By Startup Lisboa“ werden Startups unterstützt, der „Business Incubator EDP Starter“ hilft Jungunternehmern im Energiebereich. Exkursionsleiter Marc Gfrerer: „Lissabon zieht immer mehr Big Player an. Es ist daher an der Zeit, diese lebendige Metropole genau unter die Lupe zu nehmen.“ Neben guten Rahmenbedingungen und der erfolgreichen Nachbarschaft, haben auch niedrige Kosten und gezielte Steuerprogramme das Gründerfieber verbreitet.