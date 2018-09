Frauen erleiden einen Schock nach Blitzschlag

Schwere Unwetter haben am Freitagnachmittag für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren in ganz Kärnten gesorgt. Im Lavanttal ist es auch zu einigen Überschwemmungen gekommen. In einem Mehrparteienhaus in Frantschach haben zwei Frauen einen Schock erlitten, nachdem ein Blitz eingeschlagen war.