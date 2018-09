Australiern stinkt Davis-Cup-Reform gewaltig

Österreichs Davis-Cup-Gegner Australien demonstriert Geschlossenheit! Und das nicht nur wegeen des Play-off-Knallers am Wochenende in Graz, sondern auch in Bezug auf die Davis-Cup-Reform. Vom Top-Star Lleyton Hewitt (37) bis zum Jüngsten, Alex de Minaur (19), sind die traditionsbewussten Australier nämlich gegen die revolutionären Neuerungen. Fakt ist: Graz ist in Österreich der letzte Davis Cup im „best of five“-Modus, vermutlich für immer.