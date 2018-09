Gestohlene Kronjuwelen: Verdächtiger festgenommen

Filmreicher Coup am helllichten Tag

In einem filmreifen Coup brach das Duo am helllichten Tag in der Kathedrale eine Vitrine auf und floh laut Angaben von Zeugen auf Damenfahrrädern mit den Kronjuwelen. Die vermutlich gestohlenen Räder wurden nach der Tat am Ufer des Mälarsees westlich von Stockholm gefunden. Laut Angaben der Polizei setzten die Diebe ihre Flucht vermutlich auf einem Jetski oder in einem kleinen Motorboot fort.