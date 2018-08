Schwedische Kronjuwelen aus Kathedrale gestohlen

Während die schwedischen Royals ihren Urlaub genießen, haben zwei dreiste Diebe am Dienstag zwei Kronen und einen goldenen Reichsapfel von unschätzbarem Wert gestohlen. In einem filmreifen Coup brach das Duo am helllichten Tag in der Kathedrale von Strängnäs rund 100 Kilometer von Stockholm entfernt eine Vitrine auf und flüchtete schließlich mit einem Motorboot über einen See.