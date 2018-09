„Lebensgefahr“: Pussy-Riot-„Produzent“ im Spital

Wersilow habe nach einem Gerichtstermin vor zwei Tagen zunächst kaum noch sehen, dann auch nicht mehr sprechen oder sich bewegen können, sagte seine jetzige Partnerin Veronika Nikulschina, ebenfalls Pussy-Riot-Mitglied, der Internetzeitung „Meduza“. Als die Sanitäter am Abend in der gemeinsamen Wohnung eingetroffen seien, habe er ihnen noch ihre Fragen beantworten können, dann sei es rapide schlimmer geworden. Auf der Fahrt ins Spital habe er sich schon nicht mehr klar ausdrücken können. Zum Schluss habe er sie nicht einmal mehr erkannt, so Nikulschina.