Papa von Waris (1): „Bitte betet für unseren Sohn“

Für Papa und Mama brach eine Welt zusammen

Im SMZ Ost sprach der Papa des Biss-Opfers mit der „Krone“. U-Bahn-Fahrer Raman C. (25) ist mit den Nerven am Ende. Für ihn und seine Ehefrau brach die Welt zusammen. Gemeinsam beten sie jetzt für ihren Engel. „Ich will nur, dass die Halterin zur Verantwortung gezogen wird und so etwas nie wieder passieren kann“, so der Vater. „Der Hund kann nichts dafür“, hatte jüngst auch ein Anrainer, der kurz nach der Attacke vor Ort war, gegenüber krone.at erklärt (siehe auch Video oben). „Hätte er zur Leine auch einen Beißkorb getragen, wäre das alles nicht passiert."