Pilz vs. Innenministerium: Streit auf Ring-Radweg

Nach der privaten Klage des Innenministers gegen Peter Pilz und einer in der Vorwoche eingebrachten Sachverhaltsdarstellung zu einem möglichen, bisher unbewiesenen Verdacht der Anstiftung zum Amtsmissbrauch in der BVT-Causa hat der Ex-Grüne nun den nächsten heftigen Konflikt mit dem Innenministerium: Laut Augenzeugen sei Pilz am Schubert-Ring in der Wiener City vom Rad gestiegen und habe sich dann in eine Amtshandlung zweier Funkstreifen-Polizisten eingemischt.