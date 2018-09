Chronisch Rückenschmerzen!

Chronische Schmerzen sind eine Qual. Viele Menschen glauben allerdings, damit leben zu müssen. Dabei gibt es in praktisch allen Fällen die Chance auf Hilfe! Die Schmerztherapie hat nämlich deutlich an Bedeutung gewonnen, neue Methoden wurden entwickelt. In Österreich stehen an erster Stelle der Beschwerden die Rückenleiden.