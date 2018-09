Grüne Partikel im Wasser in Salzburg und Neumarkt

In Salzburg-Sam und Neumarkt bleiben in den Wohnbauten der Heimat Österreich die Wasser-Hähne vorerst zu: Nachdem vor gut drei Wochen von den Bewohnern grüne Ablagerungen in den Wassersieben entdeckt wurden, mahnt der Bauträger zur Vorsicht. Die Untersuchungen laufen, 90 Wohnungen sind betroffen.