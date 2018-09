Mit Voodoo-Ritual zur Prostitution gezwungen

Noch bevor die Opfer am Strich landen, werden sie zu einer Voodoo-Hexerin gebracht: Mit einem so genannten Juju-Ritual werden die Frauen „körperlich und geistig unterworfen“, so der Experte. Dabei müssen sich die Opfer entblößen. Ihnen werden die Haare abgeschnitten - samt Finger- und Zehennägel. Dies kommt in ein Gefäß während die „Juju-Priesterin“ Voodoo-Parolen von sich gibt. „Sie müssen einen Eid ablegen. Ihnen wird gesagt, auf keinen Fall zur Polizei zu gehen“, berichtet der Zeuge. Und er weiß: „Die Mädchen glauben tatsächlich daran. Sie erzählen aber selbst nie etwas über das Juju-Ritual.“