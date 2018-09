Fieser Trickdieb stahl 91-Jährigem die Geldtasche

Der bisher unbekannte Ganove ersuchte am Montag gegen 10.30 Uhr auf einem Gehsteig in Lienz einen 91-jährigen Einheimischen, ihm doch eine Zwei-Euro-Münze in Cent-Münzen zu wechseln. Im Zuge des Wechselvorgangs gelang es dem Täter, die Brieftasche des Opfers zu entwenden. Dem 91-jährigen entstand dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Täterbeschreibung durch das Opfer ist leider sehr vage: Beim Ganoven soll es sich um einen südländischen Typ im Alter von 30 bis 40 Jahren handeln. Er ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hat dunkelbraune Haare. Hinweise an jede Polizeidienststelle erbeten.