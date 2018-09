28-Jähriger baute Unfall mit gestohlenem Pkw

Auto überschlug sich

In weiterer Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Maisacker seitlich liegend zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, ergriff der 28-Jährige die Flucht, die Frau ließ er verletzt zurück. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle bei der 18-Jährigen die Erstversorgung durch und lieferte sie in das Landeskrankenhaus Hartberg ein.