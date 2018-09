Besucher-Rekord bei Linzer Klangwolke

Friedenstaube

Einiges war ganz neu extra für Linz gebaut worden und hatte nun Weltpremiere. Dazu gehörte die aus Licht gezeichnete Friedenstaube, die am Kran herbeischwebte. Ein Lastkahn schleppte zuerst eine Panzerattrappe übers Wasser, die sich in einen Roboter verwandelte. Berührend wirkten Planeten, auch die Erde, an denen Menschen turnten. Eine Muttergottheit, ebenfalls am Kran hängend, trifft auf ein Pferd, das sie in ein Einhorn verwandelt. Die Hoffnung der Menschheit liege auf der weiblichen Kraft - das war nur eine der Botschaften, die über die Mitmach-App „Kalliope“ und zwei Videoleinwände flimmerten…