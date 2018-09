Westwien nach 28:30-Krimi im EHF-Cup ausgeschieden

Die Handballer von Westwien haben am Samstag das Rückspiel in der ersten Qualifikationsrunde zum EHF-Cup gegen die OCI Lions in Limburg nach Siebenmeterschießen mit 28:30 (25:26,11:14) verloren und sind damit nach dem 26:25 im Hinspiel ausgeschieden. Die Niederländer bekommen es in der nächsten Runde mit dem österreichischen Vizemeister Hard zu tun. Ein Erfolgserlebnis gibt es hingegen für Stockeraus Damen zu vermelden, die das Hinspiel gegen Slavia Prag mit 30:24 (16:11) für sich entschieden haben.