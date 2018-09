Eisenstück an Maisstengel zerstörte Silohäckler

Zwei Landwirte aus St. Georgen besitzen den Häcksler und übernehmen diese Arbeit für andere. So auch am Samstag. Als der Häcksler auf dem Maisfeld eines 46-Jährigen seine Arbeit verrichtete gab es plötzlich einen Krach. Irgendetwas war in das Mähwerk geraten und hatte sämtliche Messer zerfetzt. Wie sich heraus stellte war es ein 8 mal 5 Zentimeter großes Eisenstück. Ein Polizst aus St. Paul im Lavanttal: „Es war an einem Maisstängel aufgehängt gewesen.“