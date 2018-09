Rettungsauto kippt bei Crash in Wien-Landstraße um

Sowohl die beiden Rettungsdienstmitarbeiter als auch die zwei Insassen des am Unfall beteiligten Pkw wurden leicht verletzt, teilte die Berufsfeuerwehr Wien in einer Aussendung mit. Alle vier Personen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von den Feuerwehrleuten betreut und anschließend an diese zur weiteren Versorgung übergeben. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Patient befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in dem Einsatzwagen.