15-Jährige bei Sturz vom Pferd schwer verletzt

Das 15-jährige Mädchen trainierte mit ihrem Pferd in einer Halle in Schiedlberg. Als sie mit dem Tier über ein Hindernis springen wollte, stürzte die Schülerin zu Boden. Beim Sturz wurde sie verletzt, musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen werden.