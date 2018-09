Neuer Hallenbad-Standort ist jetzt fix: Minimundus

Bürger haben Mitspracherecht in Sachen Hallenbad

Der Bürgerpartizipationsprozess soll jetzt natürlich weiterlaufen: „Wir wollen mit den Bürgern gemeinsam das Bad planen und hoffen, dass wir jetzt zu konstruktiven Gesprächen kommen, wie das Bad aussehen soll, nachdem der emotionale Teil wegfällt.“ Am Dienstag werde es einen Antrag im Stadtsenat geben. Den endgültigen Beschluss für das Hallenbad soll es am 18. September im Gemeinderat geben. Mathiaschitz: „Damit wir - wie geplant - 2023 das neue Bad haben werden.“